Vista la situazione del torrente Tiepido, con un livello che ha superato soglia 3, è stato chiuso al traffico il ponte di via Gherbella a Modena, tra via Baccelliera a stradello San Lorenzo. Sempre sul Tiepido rimane chiuso anche il ponte di via Curtatona.

Durante la notte il livello dei fiumi e dei corsi d’acqua del Modenese ha superato ampiamente soglia 2 ed è ancora in crescita a causa delle piogge persistenti, anche in montagna.

Nel monitoraggio del nodo idraulico sono impegnati i tecnici comunali, di Aipo e i volontari della Protezione civile. Per la protezione civile, inoltre, è attiva la Sala operativa unica integrata di Marzaglia. Nella notte non sono emerse particolari criticità: alla Fossalta sono in funzione le pompe idrauliche, nella zona di Ponte Alto Aipo ha installato teloni in alcuni tratti arginali.

Anche i Carabinieri di Modena sono impegnati con 300 militari dell’Arma Territoriale con rinforzi dai Reparti Mobili. La situazione è costantemente monitorata da tutte le pattuglie in servizio esterno dei 41 Comandi di Stazione e Tenenza dislocati sul territorio provinciale, in coordinamento anche con i Carabinieri del Gruppo Forestale di Modena.