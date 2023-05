Cielo in prevalenza nuvoloso con deboli precipitazioni residue sulla Romagna al primo mattino e sui rilievi ma in progressivo esaurimento; attenuazione della nuvolosità nel corso della giornata sulle aree di pianura.

Temperature minime comprese tra 11 e 12 gradi ad ovest e 14/15 gradi lungo la costa; massime in aumento, comprese tra i 17 ed i 21 gradi. Venti deboli in prevalenza orientali con residui rinforzi sulla costa e sul mare. Mare mosso in giornata; poco mosso dalle ore serali.

(Arpae)