I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro hanno arrestato un 27enne italiano, originario di Bologna, disoccupato, celibe, pregiudicato, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

E’ successo nel pomeriggio del 12 maggio all’interno del quartiere “Porto-Saragozza” quando, i Carabinieri, durante un mirato servizio volto alla prevenzione e repressione del fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, verso le ore 17 circa, nel transitare lungo via Alfredo Bergami, notavano una Renault di colore rosso con a bordo un soggetto, il quale recuperava un involucro di colore bianco, dal 27enne bolognese che si trovava sul marciapiede nei pressi di un supermercato, assumendo il classico atteggiamento di un pusher che attende l’arrivo dell’acquirente.

La scena non passava inosservata agli occhi dei Carabinieri, i quali riuscivano a bloccare sia l’autovettura in questione che il pusher, il quale si stava già allontanando. Alla guida dell’utilitaria, fermata poco dopo, vi era un 45enne bolognese, coniugato, artigiano, incensurato, il quale consegnava due involucri di cocaina del peso complessivo pari a 2 grammi, avvolti all’interno di un fazzoletto di carta, presi “a credito” dal 27enne, con la promessa di saldare il debito successivamente. Il 45enne che dichiarava di conoscere l’uomo da diversi anni e di avere già acquistato da lui altra droga, veniva segnalato alla locale Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri sottoponevano l’arrestato ad immediata perquisizione personale e domiciliare, permettendo così di rinvenire, in varie parti dell’abitazione e occultata in diverse modalità, 4 grammi di cocaina, 2 grammi di hashish, 3 di marijuana, 635 euro di denaro contante suddiviso in vario taglio, provento di attività di spaccio e vario materiale per il confezionamento. Veniva rinvenuta anche un’agenda ed un cellulare contenenti vari appunti, cifre e nomi di persone.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il 27enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del processo con rito direttissimo, il quale si è concluso con la convalida dell’arresto e l’obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia.