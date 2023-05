Torna anche quest’anno a Formigine la For Run 5.30, attesissima corsa o camminata non competitiva giunta alla settima edizione. L’appuntamento è per venerdì 26 maggio con partenza alle 5.30 del mattino da piazza Calcagnini.

L’evento sportivo, a basso impatto ambientale, utilizza solo materiali bio, riciclabili e a km 0. Le iscrizioni sono aperte fino a domenica 21 maggio presso Hub in Villa (via S. Antonio 4), Edicoliamo (via Unità d’Italia 8), Happy Bar (via Trento Trieste 66), Lupo Sport (via Giardini 507, Modena) e presso i volontari della a.s.d. Podistica Formiginese in occasione delle gare podistiche provinciali.

Per prepararsi all’appuntamento, le istruttrici della Podistica Formiginese sono a disposizione il 22, 25 e 29 maggio dalle 19 alle 20 nel parco della Resistenza (ritrovo nei pressi del laghetto sul retro della biblioteca).

L’intero utile della manifestazione sarà come sempre devoluto a progetti per la comunità tra cui la messa a dimora di piante nei parchi. Complessivamente, le passate sei edizioni hanno permesso di raccogliere oltre 36.500 euro, di cui 12mila destinati agli impianti sportivi, 8mila alle scuole, più di 5mila alla piantumazione di alberi, 3mila per sostenere il tirocinio di un giovane laureato, 2.750 per progetti di aiuto ai cittadini e ai rifugiati ucraini, 2.700 per attività gratuite di ginnastica, 1.730 per gli ospedali del territorio, 1.300 per il restauro di edifici storici e 750 per aiutare i terremotati del centro Italia.