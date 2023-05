Nel corso della nottata, una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, durante il servizio perlustrativo, hanno fermato in zona Madonnina, un’autovettura sospetta, con a bordo due persone, rispettivamente di 41 e 57 anni.

Gli occupanti, non appena vista la macchina dei Carabinieri, hanno tentato di riprendere la marcia venendo comunque bloccati e sottoposti ad accurato controllo di polizia, durante il quale, nel bagagliaio del veicolo, sono stati rinvenuti un flessibile, di un martello della lunghezza di 27 cm. e di uno scalpello della lunghezza di 26 cm., detenuti senza un giustificato motivo. Il 57enne, peraltro, al momento dell’identificazione, ha fornito ai Carabinieri delle generalità risultate false.

Per tali motivi, gli oggetti atti allo scatto sono stati sequestrati e le due persone sono state denunciate in stato di libertà, alla Procura delle Repubblica di Modena, poiché ritenute responsabili in concorso del reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e, per il 57enne, anche per falsa dichiarazione a un Publico Ufficiale sulla propria identità.