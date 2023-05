I neroverdi sono scesi in campo con il lutto al braccio per le vittime dell’alluvione che ha colpito la regione a cui è stato dedicato anche un minuto di silenzio prima dell’inizio della gara.

Striscioni da entrambe le tifoserie hanno fatto sentire la vicinanza alle popolazioni colpite dall’alluvione: “Emilia-Romagna, il sole risorgerà” quello dei brianzoli a cui fa eco quello dei tifosi di casa, che hanno scritto in dialetto “Tin bota Romagna!”.

Al Mapei vince il Monza che guadagna l’ottavo posto in classifica. Il Sassuolo chiude il primo tempo in vantaggio di un gol grazie al Var che vede un fallo di mano di Izzo: Berardi trasforma il rigore, il suo decimo gol in campionato.

Nel secondo tempo Ciurria pareggia al 60mo. Arriva poi il rosso a Tressoldi per fallo su Mota in contropiede. Nel recupero il Monza centra con Pessina il gol della vittoria.

Risultato finale 2 a 1 per gli ospiti.