Saranno le indagini ora avviate dai carabinieri della stazione di Gualtieri e del nucleo operativo della Compagnia di Guastalla a cercare di identificare i malviventi che questa notte poco prima delle 4.00 miravano al bancomat della Emil Banca filiale della frazione Santa Vittoria di Gualtieri.

La certezza oggettiva è che l’immediato intervento dei Carabinieri del paese, che durante l’attività di controllo del territorio si sono insospettiti per la presenza di una transenna che sbarrava la strada (probabilmente per ritardare l’arrivo delle forze dell’ordine) e di quella di un’autovettura all’esterno della banca con il motore acceso e gli sportelli aperti, ha costretto i malviventi a desistere da qualsiasi intento e darsi alla fuga.

È andata male quindi la trasferta delittuosa degli ignoti ladri. L’origine dei fatti alle ore 3.55 odierne quando un equipaggio della stazione di Gualtieri durante il pattugliamento della frazione Santa Vittoria notava la presenza di un’autovettura parcheggiata davanti all’Emil Banca. L’autovettura, una fiat panda si presentava con le portiere anteriore e posteriore sinistre aperte, motore acceso e luci spente. L’immediato sopralluogo consentiva di accertare che il bancomat dell’istituto di credito era forzato all’altezza dell’erogatore delle banconote e che le telecamere erano state oscurate con della vernice, segno di un tentativo di furto ad opera di ignoti datisi alla fuga all’arrivo dei carabinieri, già insospettitisi precedentemente per la presenza in strada di una transenna rimossa dagli operanti e probabilmente posizionata per ritardare il loro intervento. Il veicolo è stato sequestrato in quanto probabilmente rubato nella notte come desunto dai segni di effrazione rilevati nel cilindretto di accensione. Le ricerche dei ladri immediatamente scattate nell’intera bassa reggiana non hanno consentito, per ora, ai Carabinieri di intercettare i ladri riusciti a dileguarsi a mani vuote.