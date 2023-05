È stata riaperta completamente al traffico intorno alle ore 12 di oggi, sabato 20 maggio, la carreggiata in direzione Bologna della tangenziale “Mistral” di Modena interessata nella serata di venerdì 19 maggio da un incidente stradale. In particolare, era stato interrotto il transito in corrispondenza dell’uscita 17A, in direzione Bologna, e i mezzi provenienti dalla periferia venivano deviati all’uscita 17B. Già un poco dopo le 10, comunque, la viabilità era stata parzialmente riattivata grazie all’apertura di una corsia.

Il sinistro era avvenuto intorno alle 20.10 e aveva coinvolto un solo veicolo, un autoarticolato Mercedes condotto da un 58enne originario del Marocco e residente in un comune della provincia. Il veicolo, che trasportava piastrelle, aveva sbandato e, dopo aver urtato un guard-rail, si era intraversato. Sul posto si erano condotte, quindi, le pattuglie della Polizia locale per mettere in sicurezza l’area e svolgere le operazioni di viabilità.

Nel corso della notte e della mattinata tre gru, di cui una dei vigili del fuoco, hanno provveduto a rimuovere il veicolo dalla sede stradale; in parallelo, è stato necessario rimuovere dalla carreggiata il carico terminato sull’asfalto e il carburante fuoriuscito dal serbatoio del mezzo; le attività sono state coordinate da Anas. Sono adesso in corso gli accertamenti sulle ragioni alla base dell’incidente, in cui il conducente ha riportato lesioni di lieve entità. Il 58enne è stato accompagnato, perciò, all’ospedale di Baggiovara da un’ambulanza del 118.