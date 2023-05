Ieri mattina a Reggio Emilia, la pattuglia del posto di polizia di via Turri, unitamente alla Polizia Locale, effettuava una vigilanza appiedata nelle zone comprese tra il Bar Marconi, il passaggio pedonale via IV Novembre e l’Hotel San Marco. Sotto i portici di piazzale Marconi veniva fermato e identificativo un 36enne, che al termine dei necessari accertamenti veniva sanzionato amministrativamente dalla Polizia Locale con un ODA (Ordine di allontanamento) poiché bivaccava seduto a terra in violazione del provvedimento sul degrado.

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo, sempre nella giornata di ieri, tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno presidiato la zona della Stazione Ferroviaria “Storica”, allo scopo di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità, anche sulla base delle segnalazioni provenienti dai cittadini.

Nell’ambito di questa attività, alle ore 16.30 un equipaggio del Reparto coordinato da un Funzionario della Questura, unitamente alla Polizia Locale coadiuvata dal cane antidroga, lungo via Eritrea notavano un giovane che, alla vista degli operatori, si allontanava in gran fretta imboccando via Ceva.

Gli operatori si mettevano all’inseguimento del giovane ma il fuggitivo riusciva a far perdere le proprie tracce dopo avere imboccato via Mons. Tondelli lato circonvallazione. Tuttavia, nel corso della fuga, lo stesso perdeva il telefono cellulare e diversi pezzi di sostanza solida marrone contenuti in due buste di plastica, presumibilmente sostanza stupefacente, che venivano recuperati grazie all’ausilio dell’unità cinofila. Successivamente, presso gli uffici di questa Questura venivano analizzati da personale del locale Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica e risultavano essere sostanza stupefacente di tipo hashish del peso di 68,48 grammi lordi, che veniva sottoposta a sequestro a carico di ignoti, unitamente al telefono cellulare.

Complessivamente, nell’area, sono stati controllate 62 persone, alcune delle quali con precedenti di Polizia, 16 veicoli e 2 esercizi commerciali.