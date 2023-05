L’emergenza meteo della scorsa settimana non ha risparmiato la Via degli Dei. Smottamenti e scivolamenti del terreno hanno interessato alcuni punti del percorso: in particolare tra Bologna e Monzuno, ci sono tratti da cui non è possibile transitare, mentre da Monzuno in poi il tracciato resta percorribile seppur con la consueta e necessaria attenzione.

Per limitare il più possibile i disagi per i tanti escursionisti che ogni giorno percorrono la Via degli Dei ed evitare che il trend registrato in questi giorni, con l’annullamento di numerose prenotazioni, prosegua anche nelle prossime settimane, le Amministrazioni dei Comuni attraversati dallo storico itinerario, che collega Bologna e Firenze, si sono attivate in tempi record, insieme al CAI, agli operatori e a gruppi di volontari, per ripristinare quanto prima il sentiero e far ripartire in sicurezza i camminatori.

Le guide di Appennino Slow, Ente gestore della Via degli Dei, hanno infatti effettuato una serie di sopralluoghi sul percorso, individuando i punti di maggiore criticità e definendo, d’intesa con il CAI e i Comuni coinvolti, una serie di alternative sicure per bypassare i tratti danneggiati: in attesa di procedere agli interventi di ripristino, le varianti predisposte consentono ai camminatori di percorrere in sicurezza la Via degli Dei anche nel tratto bolognese. Le modifiche al tracciato sono indicate sul sito web www.viadeglidei.it e sui canali social della Via degli Dei, per maggiori informazioni si può contattare l’ufficio di informazioni turistiche infoSASSO, tel 051 6758409.

“Ora che la fase più acuta dell’emergenza è alle spalle, ci siamo già attivati per rimettere in sicurezza i tratti della Via degli Dei più colpiti dagli effetti del maltempo dei giorni scorsi”, affermano i sindaci dei Comuni bolognesi attraversati dalla Via degli Dei: Matteo Lepore (Bologna), Massimo Bosso (Casalecchio di Reno), Roberto Parmeggiani (Sasso Marconi), Bruno Pasquini (Monzuno) e Alessandro Santoni (San Benedetto Val di Sambro). “La cautela delle prime ore è stata fondamentale per l’incolumità dei camminatori, adesso il tracciato è di nuovo percorribile e le strutture ricettive poste lungo il percorso sono tutte funzionanti. Raccomandiamo a chiunque si metterà in cammino di consultare il sito web e di osservare la massima prudenza, specialmente in caso di maltempo. Noi ci siamo prontamente attivati, approntando alternative sicure nei punti di maggiore criticità e coordinando gli interventi necessari al ripristino del sentiero nei tratti danneggiati: grazie al contributo di tutti, la Via degli Dei tornerà presto ad essere quella di prima”.