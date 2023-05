Il maltempo dei giorni scorsi, tra le tante conseguenze, ha comportato anche la cancellazione di alcuni appuntamenti previsti nel calendario per il voto cartaceo del Bilancio partecipativo del Comune di Vignola. Per questa ragione, l’Amministrazione comunale, in accordo con il Comitato di garanzia e i facilitatori del percorso partecipativo, per garantire l’allestimento di tutte le postazioni di voto e pari opportunità a tutti i cittadini interessati a votare, ha ritenuto opportuno prorogare la fase di voto fino a domenica 4 giugno, in sostituzione del termine inizialmente previsto al 28 maggio.

Fino al 4 giugno, quindi, sarà possibile votare online sulla piattaforma https://partecipa.comune.vignola.mo.it/ e offline presso le seguenti postazioni di voto:

tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 a Villa Trenti

mercoledì 24 maggio dalle ore 17.00 alle ore 19.30 al parco di Via Venturina

giovedì 25 maggio e giovedì 1° giugno dalle ore 10.00 alle ore 12.30 in Corso Italia, vicino alla panchina rossa, a fianco dell’edicola

sabato 27 maggio dalle ore 10.00 alle ore 12.30 presso il parco Europa

mercoledì 31 maggio dalle ore 17.00 alle ore 19.30 presso il parco Berlinguer

Sono 20 i progetti tra cui i cittadini potranno scegliere. Saranno realizzati quelli più votati, fino all’esaurimento del budget disponibile. L’Amministrazione comunale di Vignola ha messo a disposizione 100mila euro. Possono votare i cittadini residenti che abbiano compiuto almeno 16 anni di età e i cittadini non residenti che lavorano, studiano e fanno volontariato a Vignola.

I risultati del voto verranno resi noti nel corso di un incontro pubblico giovedì 8 giugno, alle ore 18.30, presso la Biblioteca comunale.