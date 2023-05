In merito alla necessità di ripristino del ponte della Motta sulla SP 6 crollato durante l’alluvione dei giorni scorsi, alla luce dei diversi sopralluoghi svolti dai tecnici e dal genio militare nei giorni scorsi, la Città metropolitana di Bologna, insieme ai Sindaci di Budrio e Molinella, ha deciso di istituire un tavolo tecnico di intesa con Regione, Ministero, Prefettura, Genio militare e Comuni per capire fin da subito tempi e soluzioni possibili, per venire incontro alle esigenze dei territori e della popolazione.

“La priorità è trovare soluzioni tra ricostituzione arginale e sostituzione del ponte che possano essere messe in campo il più rapidamente possibile, anche al fine di garantire sicurezza alla cittadinanza che abita ai lati dell’Idice e una viabilità che ripristini in toto le condizioni preesistenti e che preservi il resto del territorio da un livello di traffico insostenibile per le arterie secondarie” aggiungono i sindaci di Budrio e Molinella.

Aggiornamento strade interrotte o con limitazioni al 24 maggio 2023