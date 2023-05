Lunedì 22 maggio l’assessora alle pari opportunità Annalisa Rabitti ha partecipato all’incontro promosso dal Comune di Verona all’interno della Rete Re.A.Dy in occasione della Giornata internazionale contro l’omolesbobitrasnfobia che ricorre il 17 maggio.

Nella sala Nervi della Biblioteca civica, l’assessora Rabitti, insieme agli assessori alle pari opportunità Jacopo Rosatelli e Jacopo Buffolo, rispettivamente dei Comuni di Torino e di Verona, ha partecipato a un confronto sulle strategie e sulle azioni per prevenire e contrastare le discriminazioni legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere. L’assessore Rabitti ha parlato dell’esperienza della città di Reggio Emilia – vincitrice del Premio capitale europea dell’inclusione e della diversità – e del Tavolo Interistituzionale per il contrasto all’omotransnegatività e per l’inclusione delle persone Lgbt coordinato dallo stesso Comune.