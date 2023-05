TORINO (ITALPRESS) – La seconda edizione degli Alfa Romeo Tribe Days è alle porte e il marchio annuncia a tutti i suoi appassionati la possibilità di prendere parte, da protagonista, all’evento. Nelle giornate da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio, in occasione dello storico evento motorisico “Le Mans Classic”, Alfa Romeo accoglierà i propri appassionati coinvolgendoli in un evento unico: Tribe Days – 2° Edizione.

Una tre giorni di “pura” passione contraddistinta da eventi unici ed esperienze di guida esclusive nei circuiti di Montlhèry e Le Mans, circuiti in cui si sono scritte pagine storiche del Motorsport internazionale. Il 2023 rappresenta un traguardo importante, per Alfa Romeo e per Le Mans. Ricorrono infatti i 100 anni dell’iconico Quadrifoglio: il leggendario simbolo che dal 1923 identifica le più performanti realizzazioni firmate Alfa Romeo. Ma non solo, ricorre quest’anno il 100° anniversario di una delle gare più ammirate al mondo: la stoica “24 Ore di Le Mans”. Alfa Romeo offre ai suoi appassionati la possibilità di iscriversi attraverso il sito dedicato https://alfaromeo.reservetonessai.fr/tribedays/

