Sul sito del Comune di Bologna dalle 12.30 di oggi, 26 maggio, è possibile votare uno dei 43 progetti proposti dai cittadini e dalle cittadine di Bologna per il Bilancio partecipativo 2023.

Il progetto di ogni quartiere che avrà ottenuto più voti sarà finanziato e realizzato, grazie a un investimento del Comune di 500mila euro a quartiere, per un totale di 3 milioni di euro per i sei progetti vincitori.

Il voto, inizialmente previsto fino al 16 giugno, è stato prorogato fino al 30 giugno.

La grave emergenza climatica dei giorni scorsi ha infatti provocato danni e disagi su tutto il territorio comunale e interessato anche alcuni dei progetti ammessi al voto in zona Paleotto/via Toscana nel quartiere Savena e nelle zone collinari nei quartieri Porto-Saragozza, Santo Stefano e Savena. Si è quindi deciso di ampliare il periodo di voto per permettere una maggiore conoscenza dei progetti ammessi al voto. Inoltre la Giunta ha stabilito che i progetti che risulteranno vincitori al termine della votazione, fatti salvi gli elementi essenziali sottoposti al voto, saranno oggetto di verifica congiunta, tra proponenti e Amministrazione, della eventuale necessità di adeguamenti a seguito delle conseguenze dell’emergenza climatica. I progetti ammessi al voto che interessano anche i territori maggiormente colpiti saranno comunque oggetto di valutazione e integrazione nella progettazione e attuazione degli interventi di ripristino delle aree colpite e nelle future programmazioni dell’amministrazione, in particolare nell’ambito del progetto Impronta Verde.

Il voto è aperto non solo a tutti i cittadini residenti nel Comune di Bologna che abbiano compiuto sedici anni, ma anche ai cittadini non residenti, ma che nel Comune di Bologna esercitino la propria attività di lavoro, studio o volontariato e agli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune di Bologna o che vi svolgano la propria attività di lavoro, studio o volontariato.

Si tratta di progetti integrati di interventi di riqualificazione fisica di spazi pubblici accompagnati da attività, azioni e iniziative, ideati e proposti dai cittadini stessi che hanno partecipato alle fase precedenti del processo.

Tutti i progetti sono stati pensati per rispondere agli obiettivi di Bologna Missione Clima, che impegna la città a raggiungere la neutralità climatica entro il 2030.

Durante tutte le fasi del processo del Bilancio partecipativo, infatti, l’obiettivo è stato supportare i partecipanti nel produrre idee e soluzioni coerenti con gli obiettivi e i criteri della Missione e nell’inserire nelle proposte elementi progettuali che andassero in questa direzione: dalla produzione di energia rinnovabile alla promozione della mobilità sostenibile, dalla gestione efficace dei rifiuti e dell’acqua alla tutela e promozione del verde urbano per mitigare e adattarsi agli effetti del cambiamento climatico, fino alla riqualificazione dal punto di vista energetico di edifici pubblici. Tutti obiettivi ed elementi che, oggi, assumono ancora più valore e urgenza nel nostro territorio così duramente colpito negli ultimi giorni dagli effetti della crisi climatica: in questo contesto il Bilancio partecipativo diventa quindi un’ulteriore opportunità per incanalare gli sforzi verso l’adattamento, la prevenzione e la mitigazione del rischio nella nostra città.

In questa stessa ottica, Comune di Bologna e Banca di Bologna hanno deciso di attivare una collaborazione per rafforzare ulteriormente tali obiettivi: per ogni voto dei cittadini al Bilancio partecipativo Banca di Bologna donerà 1 euro al Fondo sociale di comunità della Città metropolitana di Bologna, che in questi giorni ha avviato una raccolta straordinaria di risorse per le persone colpite da frane e allagamenti sul territorio metropolitano.

“Invito i cittadini bolognesi a votare i progetti che preferiscono per il proprio quartiere – dichiara il sindaco Matteo Lepore -. Una grande occasione per continuare a migliorare assieme Bologna. Voglio ringraziare particolarmente Banca di Bologna per il contributo solidale dedicato alle persone colpite dall’alluvione nella nostra area metropolitana. Per ogni voto un euro ci permetterà di aiutare e fare qualcosa di concreto insieme”.

“In questi giorni abbiamo ragionato insieme alle comunità proponenti e abbiamo visto tanta solidarietà verso le zone e le comunità colpite dall’alluvione e molta lucidità rispetto alle esigenze ambientali e di adattamento. Questo ci conferma quanto dare alle persone la possibilità di prendere decisioni e di immaginare le trasformazioni della città contribuisca al benessere della popolazione compatibilmente a un equilibrio ecologico e nel rispetto dell’ambiente” – commenta Erika Capasso, delegata al Bilancio partecipativo e presidente della Fondazione per l’Innovazione Urbana, che aggiunge: “La cura parte dal territorio: da questa consapevolezza nasce e si rafforza l’impegno a lavorare in una sempre più stretta collaborazione con Quartieri e cittadinanza, valorizzando e moltiplicando le pratiche di sostenibilità ambientale tramite la valorizzazione dell’impegno e dell’immaginazione delle cittadine e dei cittadini”.

“Da subito abbiamo accolto la proposta del Sindaco Matteo Lepore – dice Enzo Mengoli, presidente di Banca di Bologna – di contribuire ad una raccolta fondi straordinaria per chi è stato colpito dall’alluvione, sempre con l’obiettivo di essere vicini alle esigenze del nostro territorio”.

INFORMAZIONI UTILI PER VOTARE

Il voto è aperto dalle 12.30 del 26 maggio alle 12.30 del 30 giugno 2023.



Possono votare le persone che

hanno compiuto 16 anni

risiedono nel Comune di Bologna

non risiedono nel Comune di Bologna ma qui lavorano, studiano o fanno volontariato

sono straniere o apolidi e risiedono nel Comune di Bologna oppure qui lavorano, studiano o fanno volontariato

La procedura di voto si svolge interamente online sul sito

https://www.comune.bologna.it/partecipa/bilancio-partecipativo

ASSISTENZA PER IL VOTO

Le persone che non hanno il computer o hanno altre difficoltà, possono ricevere assistenza scrivendo a immaginazionecivica@fondazioneinnovazioneurbana.it oppure telefonando al numero 388 4274 332 il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle 10 alle 12.

Durante il periodo di apertura del voto negli spazi di Innovazione Urbana Lab in Salaborsa sarà inoltre visitabile una piccola esposizione dedicata ai progetti.

Ingresso libero durante gli orari di apertura al pubblico della biblioteca.