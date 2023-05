Nel comune di Budrio, in località ponte della Motta, sono in corso le operazioni di rimozione delle carcasse di cavalli, pecore, capre e pollame, annegate durante l’esondazione. Il recupero è effettuato dai Vigili del Fuoco, con la supervisione e il coordinamento del Servizio veterinario del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Bologna, per l’invio ai centri di raccolta autorizzati per lo smaltimento in sicurezza delle spoglie animali. Il recupero e la rimozione delle carcasse degli animali avviene attraverso procedure standardizzate realizzate dalla Protezione civile.