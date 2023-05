Compie 25 anni la gara ciclistica nazionale “Fiorano – Fiorano” (una volta denominata “Pistoia-Fiorano”), che l’associazione sportiva G.S. Spezzano-Castelvetro ha organizzato per venerdì 2 giugno 2023, con il patrocino del Comune di Fiorano Modenese, del Comune di Castelvetro e della Provincia di Modena. Un appuntamento ormai entrato nelle agende di tanti appassionati di ciclismo.

Alla presentazione della manifestazione, questa mattina, 26 maggio, erano presenti l’organizzatore Giulio Montanari; il sindaco di Fiorano Modenese Francesco Tosi; Emilio Mussini presidente di Panariagroup Industrie Ceramiche che da sempre sponsorizza l’evento; Matteo Mussini e Federico Mussini del marketing di Lea Ceramiche ed Enzo Varini, presidente provinciale della Federazione Ciclistica Italiana (FCI).

L’importanza della corsa è testimoniata dai 200 iscritti, a cui si aggiungono gli esordienti che parteciperanno alla gara giovanile del mattino. Gli atleti classe 1.12 Elite ed Under 23 prenderanno il via alle ore 13.30 davanti alla Ceramica Lea a Fiorano Modenese, per affrontare un percorso di 172 km, con diversi circuiti ad anello, di cui uno in salita di 22 km. I diversi passaggi davanti al traguardo consentiranno a tutti gli appassionati di godersi al meglio la corsa.

La 25° “Fiorano-Fiorano”, che è anche 4° Memorial Giovanna Mussini, 3° Memorial Giuseppe Mussini e 3° Memorial Vincenzo Teggi, sarà accompagnata, al mattino, dalle ore 9.30, dalla gara degli esordienti (13-14 anni) che forse rivedrà la partecipazione delle squadre giovanili romagnole (due sono iscritte), dopo il recente stop dettato dall’emergenza alluvione.

Questa giornata dedicata al ciclismo è un’opportunità per richiamare sul territorio atleti, famiglie, tecnici e appassionati a Fiorano Modenese ed è la terza manifestazione più importante che arriva nel nostro territorio, dopo il Giro d’Italia (anni fa) e la Coppi e Bartali (a marzo).