Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli ed è diretto verso Padova, fino alle 6:00 di lunedì 29 maggio, in modalità continuativa. In alternativa, chi proviene da Firenze o da Milano è diretto verso Padova, potrà uscire Bologna Fiera, sulla A14 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Padova.