Giovedì 1 giugno l’associazione giovanile “Albine Live” organizza la “Cena in bianco” in piazza Cavicchioni, a partire dalle ore 20.30.

La prenotazione è obbligatoria scrivendo a prenotazioni@albinealive.it o su Wa al numero 3464973121. Dalle ore 21 ci sarà spazio per la musica dal vivo con i “My Favourite Part”.

Per partecipare ci si dovrà presentare vestiti di bianco, portare cibo e bevande (no superalcolici) e ciò che serve per cenare: tovaglia, piatti, bicchieri, posate e tovaglioli (meglio se si evita la plastica). Ci sarà anche la possibilità di decorare la propria tavolata con fiori o idee fantasiose. A fine serata la più bella tavola riceverà un premio.

Il prezzo per partecipare è di 5 euro a persona (i bambini sotto i 10 anni non pagheranno). Sarà possibile saldare anche con Satispay o in contanti all’ingresso.

Albinea Live – ETS, è un’associazione composta da un gruppo di ragazzi di Albinea, che hanno vinto il bando regionale Youz Officina, che finanzia progetti dedicati ai giovani. L’intento dell’associazione è lanciare proposte innovative lavorando in sinergia con gli altri stakeholder per potenziare le azioni già in atto per i ragazzi e costruire reti che offrano sempre più opportunità e acquistino maggiore capacità attrattiva.

Albinea Live si pone come interlocutrice per le istituzioni e le altre realtà territoriali per rappresentare le istanze giovanili ed essere parte attiva nella definizione delle politiche locali.

Uno degli scopi è l’attivazione di nuove forme di protagonismo giovanile, tramite l’organizzazione di iniziative e la riqualificazione della fruizione di aree significative del territorio.

Sabato 3 giugno, dalle ore 21, altro evento organizzato da Albinea Live: “Drag Show” al parco dei Frassini con lo staff Maitresse. Questo spettacolo rientra nel cartellone di eventi in provincia di Reggio che accompagnano il Pride del 25 giugno.