I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 25enne italiano per furto con strappo. E’ successo nel pomeriggio di qualche giorno fa in via Galliera, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna sono stati informati che un 34enne italiano, imprenditore, coadiuvato da un Carabiniere libero dal servizio, aveva bloccato un giovane che si era reso responsabile di furto ai danni di un’anziana.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna si sono recati sul posto e hanno identificato le parti, l’autore del furto, un 25enne italiano, disoccupato, residente in Provincia di Modena e la vittima, una 71enne rumena, badante, residente a Bologna. Quest’ultima ha riferito ai Carabinieri di essere stata derubata della sua borsetta da un giovane in monopattino che si era avvicinato mentre si trovava seduta al tavolino di un bar. Richiamato dalle urla dell’anziana, l’imprenditore ha bloccato l’autore del furto e subito dopo è intervenuto il Carabiniere, libero dal servizio, che stava camminando in via Galliera. La refurtiva, contenente lo stipendio della badante, pari a 1.500 euro in contanti, è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria che ha ringraziato vivamente il cittadino e il Carabiniere per l’intervento rapido e risolutivo. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 25enne è stato tradotto in camera di sicurezza, in attesa del processo.

Nella giornata del 25 maggio scorso, il Comandante Provinciale Carabinieri Bologna, Colonnello Rodolfo Santovito ha incontrato il cittadino che ha bloccato il malvivente, ringraziandolo per il coraggio e il senso civico dimostrato.