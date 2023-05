Nelle prime ore dopo la mezzanotte di oggi, davanti ad un locale dell’Appennino reggiano, un giovane 25enne, probabilmente complice l’uso smodato di alcolici, dapprima è stato accompagnato fuori dal locale dagli addetti alla sicurezza perché importunava i clienti presenti e, successivamente, alla vista della pattuglia dei carabinieri andava ulteriormente in escandescenza, iniziando a vaneggiare e ad inveire senza alcun motivo contro i militari, insultandoli e cercando anche di colpirli più volte sferrando calci e schiaffi.

Per questi motivi, i carabinieri della stazione di Baiso della compagnia di Castelnovo né Monti, con l’accusa di resistenza e violenza a Pubblico ufficiale, hanno arrestato il giovane residente a Scandiano, ristretto al termine delle formalità di rito, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia. Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

