Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 9:00 alle 19:00 di mercoledì 31 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio (km 227+700) e Pian del Voglio (km 237+200), verso Firenze.

Il collegamento tra Bologna e Firenze resta in ogni caso garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla stazione di Rioveggio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima,. Per l’ingresso sulla A1 Panoramica, si potrà percorrere la A1 Direttissima, uscire alla stazione di Badia e rientrare a Pian del Voglio.

Sul Raccordo di Casalecchio, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, dalle 22:00 di mercoledì 31 maggio alle 6:00 di giovedì 1 giugno, sarà chiusa la stazione di Bologna Casalecchio, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene dalla A14.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14.