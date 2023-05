I cittadini fioranesi possono scaricare i certificati anagrafici online o chiedere il cambio di residenza in maniera autonoma, senza bisogno di recarsi allo sportello comunale. E’ questo il servizio dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) del Ministero dell’Interno, a cui il Comune di Fiorano Modenese ha aderito da tempo.

Inoltre per agevolare i cittadini ora è possibile pagare gli importi per il rilascio della carta d’identità elettronica anche tramite bancomat. Lo sportello dei Servizi demografici di Fiorano Modenese si è infatti dotato di POS abilitato.

Tramite il portale ANPR è possibile scaricare 15 tipi di certificati per proprio conto o per un componente della propria famiglia, dal computer, comodamente a casa. Il servizio, inoltre, consente il controllo dell’anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e la possibilità di averlo in formato pdf o riceverlo via mail. E’ possibile vedere, scaricare e stampare i dati anagrafici (ad esempio le generalità, la composizione della famiglia, gli estremi dell’atto di nascita) e richiedere autocertificazioni sostitutive delle certificazioni anagrafiche.

I certificati digitali possono essere rilasciati anche in forma contestuale (ad esempio stato di famiglia e residenza potranno essere richiesti come unico certificato).

Al portale ANPR (www.anpr.interno.it) si accede con la propria identità digitale (SPID, Carta d’Identità Elettronica o CNS Carta nazionale dei servizi). Se la richiesta è per un familiare viene mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato.

Anche la richiesta di cambio di residenza può essere fatta online sul portale ANPR, senza passare dallo sportello. La domanda, una volta inviata, viene gestita direttamente dagli operatori d’anagrafe del Comune e il cittadino può seguire l’evoluzione della pratica nella propria area riservata; inoltre, se ha indicato una mail nel profilo utente, sarà informato anche tramite posta elettronica.

Se invece il cittadino preferisce recarsi allo sportello dei servizi demografici, può velocizzare la pratica mandando richiesta di appuntamento e i documenti alla mail anagrafe@fiorano.it