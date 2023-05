Oggi l’industria aeroportuale raggiunge un importante traguardo di sostenibilità: oltre 500 aeroporti impegnati nell’azione per il clima nell’ambito dell’Airport Carbon Accreditation. L’Aeroporto di Bologna partecipa alla celebrazione globale di questo risultato, formando parte integrante dei 500 aeroporti in tutto il mondo certificati nell’ambito del programma Airport Carbon Accreditation, il programma indipendente che guida gli aeroporti nel percorso verso operazioni più sostenibili. L’Aeroporto di Bologna è certificato al Livello 3+ “Neutrality”, avendo soddisfatto i severi requisiti di questo livello di accreditamento.

Nazareno Ventola, Amministratore Delegato di Aeroporto di Bologna, ha dichiarato: “L’Aeroporto di Bologna è fortemente impegnato nel contribuire alla decarbonizzazione del settore dell’aviazione, con l’ambizioso obiettivo di raggiungere Net Zero Carbon entro il 2030. Il nostro piano d’azione per la decarbonizzazione, parte della nostra azione ESG global Plan, include progetti e iniziative specifici volti a neutralizzare le nostre emissioni di Scope 1 e 2, nonché a coinvolgere i nostri stakeholder nella riduzione delle emissioni di Scope 3. Inoltre, l’Aeroporto di Bologna sostiene fortemente il Comune di Bologna nel programma Carbon Neutral Cities 2030”.

Olivier Jankovec, direttore generale di ACI EUROPE che gestisce il programma globale, ha commentato: “La notizia di oggi è un momento di svolta dell’azione degli aeroporti per il clima. Più di 500 aeroporti, inclusi gli hub più trafficati del pianeta, sono impegnati nella decarbonizzazione nell’ambito del quadro di Airport Carbon Accreditation. Pur prendendo atto di questo eccellente risultato, determinato dalla crescente ambizione degli aeroporti in tutte le regioni del mondo, non intendiamo fermarci qui. La prossima frontiera del programma sarà fornire un progetto per un’operazione aeroportuale a emissioni zero nette. Teneteci d’occhio!”

Niclas Svenningsen, Manager for Programs Coordination presso la United Nations Framework Convention for Climate Change (UNFCCC) ha dichiarato: “L’impatto collettivo di 500 aeroporti in tutto il mondo che lavorano per un obiettivo comune di riduzione delle emissioni di carbonio è una forza da non sottovalutare. L’accelerazione della decarbonizzazione è ora diventata più urgente che mai, sullo sfondo di rapporti scientifici allarmanti provenienti dall’IPCC e di cambiamenti reali nel clima del pianeta testimoniati da tutti noi. Dobbiamo decarbonizzare il più velocemente possibile o affrontare le spaventose esternalità di un aumento incontrollato delle emissioni. È incoraggiante assistere all’enorme numero di aeroporti dei cinque continenti tutti coinvolti nell’accreditamento del carbonio aeroportuale. Abbiamo bisogno di più iniziative di questo livello e portata per guidarci attraverso questo difficile momento di trasformazione”.