60 nuovi appuntamenti resi disponibili dall’Azienda USL di Bologna per ampliare l’offerta della vaccinazione antitetanica dedicata a cittadini e volontari coinvolti nelle operazioni di sgombero, pulizia e ripristino di locali alluvionati nel Comune di Budrio.

In poche ore, nel pomeriggio di ieri, lunedì 29 maggio, sono stati infatti esauriti i primi posti resi disponibili per eseguire la vaccinazione.

Giovedì 1 giugno, a Budrio, presso l’ambulatorio vaccinale dell’ospedale (viale Benni 44), dalle 12.30 alle 17.30 i professionisti del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Bologna saranno a disposizione dei cittadini per eseguire la vaccinazione per cui è necessaria la prenotazione attraverso il seguente link: https://tinyurl.com/VaccinazioniBudrioAlluvione.

Si ricorda che la vaccinazione antitetanica è raccomandata come richiamo decennale a tutta la popolazione. Permangono le raccomandazioni preventive di utilizzare guanti e calzature adeguate per evitare ogni contatto di ferita con terra o fango.