Illesi tutti i passeggeri – circa una decina – come pure l’autista dell’autobus di Seta interessato oggi da un incendio mentre transitava lungo via Cavazzone tra Albinea e Regnano, le cui cause sarebbero da ricercarsi in un probabile guasto meccanico. Due le squadre dei Vigili del fuoco intervenute. Sul posto anche i carabinieri.