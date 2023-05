Domenica 4 giugno prende il via Casalgrande Sostenibile, una settimana tutta casalgrandese dedicata alla sostenibilità ambientale.

Dal 4 all’11 giugno non perdetevi nemmeno uno dei tanti appuntamenti in programma, che spazieranno dai convegni con esperti, agli spettacoli, ai laboratori pratici e alle passeggiate per valorizzare la bellezza del verde sul territorio.

Tra le diverse iniziative in programma segnaliamo: domenica 4 giugno ore 20:00 l’inaugurazione della mostra fotografica dell’associazione Il Torrione e a seguire “Natura-mente” a cura di Atelier Coreografico, spettacolo di danza che mette in risalto il tema della forza della natura (Teatro De Andrè ore 21, ingresso libero); il Laboratorio Orto in cassetta a cura di Erre nel Bosco (mercoledì 7 giugno ore 20 in Biblioteca); la conferenza sul tema dei cambiamenti climatici, a partire dalla presentazione del libro “Cambiamento Climatico” con l’autore Jacopo Pasotti, giornalista e comunicatore scientifico (venerdì 9 giugno ore 18.30 in sala Gino Strada); il Mercatino del riciclo, sabato 10 giugno per tutto il giorno in piazza Costituzione e via Marx (laboratori e giochi sostenibili dalle 15 in piazza Ruffili); il Progetto Sentieri Comuni, che punta a promuovere le bellezze paesaggistiche del territorio con camminate previste da aprile a ottobre (info: www.sentiericomuni.it); il pomeriggio di domenica 11 con la visita guidata a Villa Spalletti per l’inaugurazione del nuovo volume “Il parco Spalletti Trivelli e il ‘giardino inglese’ nei territori estensi” a cura di Eraldo Antonini.



Il programma completo è consultabile su www.comune.casalgrande.re.it

“Questo progetto – afferma l’assessore Alessia Roncarati – ha lo scopo di porre sempre più l’attenzione di tutte le generazioni, dai più giovani ai meno giovani, sul tema della crisi ambientale, ormai fin troppo evidente ai nostri occhi attraverso la crisi climatica, e costruire insieme prassi sostenibili da applicare nella propria quotidianità ogni giorno”.

E’ consigliata la prenotazione.