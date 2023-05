Sono adesso interamente finanziati i lavori per il recupero del Teatro Comunale di San Felice sul Panaro. La Regione Emilia-Romagna ha infatti accolto la richiesta di revisione del piano di ricostruzione delle opere pubbliche avanzata dal Comune di San Felice. I lavori del teatro sono quindi interamente “coperti” con 8 milioni e 370 mila euro; la mancanza di 3 milioni di euro necessari per rendere “appaltabile” l’opera è infatti stata risolta grazie alla sinergia tra Comune e Regione.

Il progetto del Teatro è ora in attesa del parere favorevole della Commissione congiunta regionale, a cui seguirà l’indizione della gara di appalto per l’affidamento dei lavori. Il gruppo di progettazione del Teatro Comunale di San Felice è costituito da tecnici di diversa provenienza: l’architetto Giovanni Vincenti di Bari, lo Studio Paci di Pesaro, In.Te.So. Ingegneria di Rimini, Studio Forme di Roma e l’architetto Davide Calanca di San Felice sul Panaro. Il pool di tecnici ha esperienza nel recupero dei teatri storici, tra questi anche il Petruzzelli di Bari e il Galli di Rimini.

«Grande soddisfazione per l’Amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco Michele Goldoni – finalmente il teatro gode di tutte le risorse necessarie per il suo recupero e il suo adeguamento alle esigenze a cui deve rispondere una macchina teatrale moderna. Attendiamo fiduciosi il parere della commissione congiunta per partire coi lavori. Il Teatro per San Felice rappresenta l’opportunità di riappropriarsi, dopo i tragici sismi del 2012, della culla della vita culturale del paese e per questo il suo recupero è un obiettivo fondamentale di questa Amministrazione».