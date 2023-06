La Giunta ha dato il via libera all’istituzione di una task force che presidierà il torrente Ravone, uno dei corsi d’acqua più significativi del reticolo idrografico del territorio comunale.

Il Ravone nasce alle pendici del monte Paderno e si sviluppa su una lunghezza totale di circa 18 km, di cui circa 6 in territorio collinare. Il canale prosegue poi sul territorio urbano in parte scoperto ed in parte tombato fino ad immettersi direttamente nel fiume Reno. Il tratto tombato del torrente, che si estende su una lunghezza di oltre 2 km, non coinvolge solo il demanio comunale, ma interferisce prevalentemente con numerosi immobili di proprietà privata eretti al di sopra del tombinamento e durante l’emergenza maltempo dei giorni scorsi ha evidenziato criticità e generato rischi per l’area di via Saffi.

Il gruppo di lavoro rappresenterà la sede di coordinamento e di integrazione tra livello politico amministrativo e livello tecnico in merito ai possibili interventi sul corso d’acqua, inclusi quelli già programmati.

In particolare la struttura svolge le seguenti funzioni:

analisi degli eventi accaduti al fine di individuare adeguate misure di prevenzione e contenimento dei rischi;

definizione di nuovi sistemi di monitoraggio e di allerta;

definizione di un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria;

monitoraggio costante delle criticità attraverso la raccolta di segnalazioni e coordinamento degli interventi su più fronti;

attività istruttorie per le relative decisioni della Giunta.

Il gruppo di lavoro, coordinato dal Direttore Generale e presieduto dal Sindaco (o suo delegato), è composto da:

assessore con delega alle reti idriche, assessore con delega ai lavori pubblici;

Capo di Gabinetto;

presidente del Quartiere Porto-Saragozza e presidente del Quartiere Navile;

Capo Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Verde;

Capo Dipartimento Urbanistica, Casa, Ambiente e Patrimonio;

dirigente Manutenzione Strade e Verde;

direttore Settore Transizione Ecologica e Ufficio Clima;

comandante della Polizia Locale;

un rappresentante dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna;

un rappresentante dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE);

un rappresentante della Regione Emilia-Romagna;

un rappresentante del Consorzio della Bonifica Renana;

un rappresentante di Hera.

Nella stessa seduta la Giunta ha approvato una variazione di bilancio di oltre 1 milione di euro, a copertura degli interventi urgenti che si sono resi necessari durante i giorni dell’emergenza: