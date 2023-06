Si è conclusa giovedì 1 giugno, con la premiazione dei primi tre classificati, la terza edizione del Concorso di idee per lo sviluppo sostenibile.

“Skill Game” (CIOFS-FP/ER Sede di Bologna, Classi II e III, Operatore dei sistemi elettrico elettronici), “L’8vorante” (CEFAL, una classe per ogni profilo), “Il Portfolio dinamico” (OFICINA IMPRESA SOCIALE, Classe II, Operatore meccanico di sistemi) sono i tre progetti premiati dal consigliere metropolitano con delega a Scuola e Istruzione Daniele Ruscigno, con 4.000 euro ciascuno, importi di cui gli istituti potranno usufruire per sviluppare i propri progetti didattico-formativi.

Protagonisti della mattinata sono stati i ragazzi e le ragazze che hanno occupato gli scranni della Sala del Consiglio di Palazzo Malvezzi, insieme al consigliere Daniele Ruscigno, Valerio Montalto direttore generale, Gaetana De Angelis dell’Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna, Daniela Freddi Responsabile Piano metropolitano per l’Economia sociale della Città metropolitana di Bologna e allo studente Diego Tripodi, moderatore della giornata.

Per questa terza edizione, è stato chiesto agli studenti e alle studentesse delle classi III e IV degli Istituti secondari di secondo grado, di raccontare in un podcast o in un video un’esperienza didattica che migliori il raccordo tra percorso scolastico/formativo e mondo del lavoro nella prospettiva dell’Obiettivo 8 dell’Agenda ONU; l’obiettivo principale richiesto alle scuole, è stato l’individuazione di possibili legami concreti tra sostenibilità e lavoro dignitoso, proponendo un’esperienza didattico-formativa effettivamente attuabile nel proprio contesto scolastico/formativo.

“Mettere al centro – ha dichiarato Daniele Ruscigno – le nuove generazioni, protagoniste del domani, con iniziative come questo Concorso sullo sviluppo sostenibile o il Festival della Cultura tecnica, è una chiave vincente, che come amministratori non dobbiamo solo cogliere e promuovere, ma portare concretamente avanti, svilupparla”.

I finalisti sono stati selezionati da una Commissione di esperte tra le 5 idee progettuali che hanno superato la prima fase del concorso.

Il concorso è stato promosso dalla Città metropolitana di Bologna, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio V – Ambito Territoriale di Bologna.