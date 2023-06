In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, lunedì 5 giugno dalle 17 alle 18.30, in Auditorium Enzo Biagi di Salaborsa, si svolgerà l’evento pubblico “Bologna Missione Clima. Salute, diritti ed economia alla prova della crisi climatica”.

L’iniziativa è promossa nell’ambito della Bologna Missione Clima dal Comune di Bologna e della Fondazione per l’Innovazione Urbana.

L’evento sarà l’occasione per dialogare sui co-benefici per la salute, l’inclusione sociale e l’economia che il percorso verso l’obiettivo della neutralità climatica può generare. Inoltre, si affronterà anche il tema degli effetti della crisi climatica, più che mai attuale nel territorio dell’Emilia-Romagna, così duramente colpito negli ultimi giorni dalle alluvioni e dalle frane.

Parteciperanno all’incontro la vicesindaca Emily Clancy; Anna Lisa Boni, assessora Fondi Europei/PNRR, coordinamento transizione ecologica; Carlo Cacciamani, direttore di ItaliaMeteo; Ilaria Capua, Johns Hopkins University – SAIS Europe, direttrice emerita del One Health Center of Excellence dell’Università della Florida; Maria Luisa Parmigiani, responsabile Sostenibilità, Gruppo Unipol; Michela Finizio, redattrice e social media editor al Sole 24 Ore che cura l’elaborazione dell’Indice della Qualità della Vita. Moderano Anna Violato e Marco Boscolo di formicablu, il team di esperti di comunicazione scientifica che cura la redazione del sito Chiara.eco per raccontare l’emergenza climatica e le azioni per la transizione ecologica che si sviluppano in città.

L’evento è a ingresso libero fino esaurimento posti disponibili.

Per maggiori dettagli e informazioni relativi alla giornata: info@fondazioneinnovazioneurbana.it