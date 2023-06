Nell’ambito del DUSEgiovani e del cartellone che celebra i primi dieci anni dell’Orchestra Senzaspine, il 5 e 6 giugno (ore 20.30) al Teatro Duse di Bologna va in scena Il signor Bruschino, opera in un atto di Gioachino Rossini, tratta dalla commedia Le fils par Hasard (1809) di Alissan de Chazet e Maurice Ouryè. Il signor Bruschino appartiene a un gruppo di cinque farse che Rossini compose per il Teatro San Moisè di Venezia.

A dirigere l’Orchestra Senzaspine sarà il M° Matteo Parmeggiani. La regia è di Lorenzo Mariani, le scene di William Orlandi e il disegno luci di Fabio Barettin. Particolarmente originale, dinamica e colorata la messa in scena che ambienta l’azione in un moderno golf club in riva al mare.

Lo spettacolo, prodotto dall’Accademia Musicale Chigiana di Siena all’interno del progetto Chigiana OperaLab, ha debuttato lo scorso luglio al Teatro dei Rinnovati di Siena nell’ambito del Chigiana International Festival & Summer Academy 2022.

Biglietti da 5,00 a 30,00 euro. Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it. Dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. On line: teatroduse.it | Vivaticket