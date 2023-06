Imola riparte dallo sport. Grazie al Campionato Italiano Skateboarding Street 2023. La seconda tappa della competizione nazionale è andata in scena lo scorso weekend, allo skatepark cittadino di via Serraglio. Un bel segnale per la città emiliana a seguito della drammatica alluvione che ha messo in ginocchio l’intera Emilia Romagna. Evento fortemente voluto dalla ASD Bologna Skateschool, con il supporto di FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici) e ITSB (Italian Skateboarding Commission).

Dopo il primo appuntamento stagionale di maggio a Lignano Sabbiadoro, lo skateboarding nuovamente protagonista a Imola, con gli skater italiani a contendersi le prime posizioni della classifica generale, che determinerà i nuovi campioni 2023, grazie ai tre migliori risultati ottenuti in tutte le competizioni CIS, previste nel corso dell’anno che culminerà a Roma, a fine settembre.

Nella prova Senior Femminile è Asia Lanzi a confermarsi leader della classifica anche in questo secondo appuntamento. L’atleta delle Fiamme Gialle sale sul gradino più alto del podio con il punteggio di 75.67, precedendo Giorgia Meini (Skateschool Cesena Asd) seconda con 59.00. Terza classificata Margot Letizia Marcos (Freestyle Sport Academy Asd) con 56.33.

“È sempre bello vedere degli eventi del genere nella mia regione – ha detto la bolognese Asia Lanzi – Soprattutto in un momento tragico come quello causato dall’alluvione di due settimana fa. Fa piacere essere qui oggi e constatare che, nonostante tutto, siamo riusciti a realizzare una bellissima manifestazione. Fa ancora più piacere essere riuscita a vincere in questo secondo appuntamento”.

Sfortunata la gara di Agustin Aquila. Il campione italiano 2022, dopo l’ottima semifinale, ha rimediato un brutto infortunio che gli ha impedito di disputare la finale Senior Maschile, andata in scena ieri, domenica 4 giugno. Gara vinta da Giuseppe Cola (Asd Go Fast Skateboarding) con il punteggio di 231.33. Seconda posizione per Thomas Zaccaria (Flyzone Brescia Sd) con 188.66. Podio chiuso da Andrès Martin Gramaglia Fusconi (Skateschool Cesena Asd) con 181.33.

“In questa tappa di Imola abbiamo assistito a trick notevoli, soprattutto nella categoria Senior – ha commentato il Commissario Tecnico italiano, Mattia Restante – C’è stata anche una grande partecipazione dei Master che hanno dato spettacolo, skateando col sorriso e sostenendosi a vicenda, dando il buon esempio per i più piccoli. Giuseppe Cola, Andres Martin, Diego Nardini e Asia Lanzi sono andati alla grande. Nelle loro run hanno avuto delle ottime prestazioni, il che mi fa essere fiducioso per le qualifiche olimpiche di Colle Oppio, in progarmma tra qualche giorno. Sfortunatamente – ha sottolineato il CT – Agustin Aquila dopo un’ottima run in semifinale si è infortunato alla caviglia. È ancora troppo presto per capire quanto tempo gli servirà per riprendersi. Speriamo possa essere presente a Roma per lottare con i migliori al mondo”.

Buone notizie arrivano dalle prove Junior, con il livello dei trick che sale di settimana in settimana. Conferma che fa ben sperare per il futuro, anche in ottica azzurra. Nella Junior maschile ad aggiudicarsi la prima piazza è Morgan Shaw (Zuka Skateboarding Asd) con 170.33. Seconda posizione per Gabriele Meini (Skateschool Cesena Asd) con 131.00. Pietro Lombardo (Zuka Skateboarding Asd) con il punteggio di 111.33 chiude terzo. La Junior Femminile vede trionfare la Skateschool Cesena Asd che centra le prime tre posizioni. Gaia Urbinati si aggiudica la prova con 69.33. Federica De Crescenzo è seconda con 69.00. Chiude terza Silvia Ganzerla, con il punteggio di 55.33. È Sergio Nicolas Herrera (Poison Wave Asd) a spuntarla nella gara Master Maschile grazie a 77.67 punti. Appuntamento alle ultime due tappe del CIS 2023: Schio 2/3 settembre; Roma 23/24 settembre.