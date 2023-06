Sono al lavoro anche oggi, lunedì 5 giugno, i tecnici della Provincia di Modena a causa dei disagi sulla strada provinciale 24 da Saltino di Prignano fino a Palagano per una serie di allagamenti in strada e smottamenti causati dal maltempo di ieri pomeriggio domenica 4 giugno, lungo un tratto stradale di circa sette chilometri. Attualmente, in un tratto dell’arteria viaria lungo alcune centinaia di metri a Pugnago di Prignano, si transita a senso unico alternato, per consentire le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza della strada.

Oltre al maltempo di questi giorni, la reste viaria provinciale è stata particolarmente colpita dalle abbondanti pioggie delle settimane scorse, in particolare sulla strada provinciale 3 Via Giardini in località “la Fontanina” dove di transita a senso unico alternato e sulla strada provinciale 19 che collega Sassuolo a Prignano, in un tratto vicino al ponte del Pescale, sempre con transito ridotto a causa del cedimento del lato di valle della strada, mentre sulla strada provinciale 324 continua l’interruzione al transito tra Riolunato e Montecreto.

Disagi anche sulla provinciale 28 a Palagano, sulla 33 a Frassineti, sulla provinciale 31 in località Cà Matta, sulla provinciale 27 a Montese, sulla fondovalle Panaro (provinciale 4) a ponte Samone, sulla provinciale 25 a Zocca, sulla 21 nella zona di San Dalmazio, sulla sp 18 a Puianello, sulla provinciale 20 a Montegibbio e sulla provinciale 486 a Casola di Montefiorino.

Complessivamente, una prima stima dei danni all’intera rete viaria ammonta ad oltre 8 milioni di euro con oltre 20 frane e dissesti che stanno interessando tutto l’appennino.

Restano aperti i percorsi Natura (Panaro, Secchia e Tiepido) della Provincia di Modena, con la sola eccezione temporanea di tre tratti, in particolare nella zona del ponte di Sant’Ambrogio e del canale San Pietro sul percorso natura Panaro e sotto al ponte della strada provinciale 17 sul percorso natura Tiepido, dove sono ancora in corso le operazioni di ripristino del percorso dopo il maltempo delle scorse settimane.