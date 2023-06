Dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e le Parrocchie della zona pastorale di Castelfranco Emilia torna anche quest’anno, a Castelfranco Emilia e frazioni, la rassegna cinematografica “Cinetour sotto le stelle”, otto incontri presso le parrocchie del territorio nel corso dei quali verranno proiettati una selezione di film recenti adatti alle famiglie.

La prima proiezione è in programma per venerdì 9 giugno a Recovato con il film d’animazione “Ralph Spaccatutto”, che vede come protagonisti personaggi di ipotetici videogiochi, alcuni anche tratti da videogiochi realmente esistenti che, quando i giochi terminano, vivono di vita propria in un loro mondo interconnesso.

“Con il Cinetour portiamo il cinema per bambini e famiglie in tutte le frazioni di Castelfranco Emilia garantendo così un piccolo momento di comunità diffuso sul territorio comunale e accessibile a tutti. Grazie alle parrocchie e ai volontari che collaborando con l’amministrazione lo rendono possibile” – ha commentato l’Assessora Silvia Cantoni.

I prossimi appuntamenti per questo mese saranno il 23 giugno a Gaggio con il film d’animazione “Alla ricerca di Dory” e il 30 giugno a Rastellino, con “Koda fratello orso”.

L’inizio delle proiezioni è alle ore 21.00 e l’ingresso è libero.