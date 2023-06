Domenica 11 giugno, dalle ore 15.00, presso il Borgo dipinto di Lavacchio si terrà la premiazione dei poeti vincitori della Biennale di Poesia “Sui Muri di Lavacchio”, evento di successo che ha visto la partecipazione di quasi 100 poeti provenienti da tutta la provincia di Modena, tra i quali numerosi giovani studenti degli istituti superiori.

La Poesia torna nuovamente sui muri di Lavacchio, per rendere omaggio alla bellezza della parola, accompagnata dalle opere pittoriche della Biennale d’arte e da un paesaggio ricco di storia e tradizioni.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Poesia Festival, si apre con la presentazione del progetto da parte dell’Assessore alla Cultura Daniele Cornia, a seguire l’intervento di Roberto Alperoli – poeta e direttore artistico del Poesia Festival, Emilio Rentocchini – poeta, e Federico Carrera giovane poeta componente della giuria.

I 9 poeti vincitori – Diletta Tavoni, Mauro Corticelli, Rosalba Sghedoni, Yuri Ferrante, Sofia Calderone, Tommaso Vitale, Collettivo “Le menti creative” (Asia Monticelli, Cecilia Manelli, Paolo Bartolacelli), Collettivo “LESS” ( Sofia Leoni, Elisa Masini, Stefan Tatar, Leonardo M. Serafini), Marco Di Meco – leggeranno al pubblico le loro poesie, con intermezzi musicali di Elena Montorsi, flauto e Martina Rumi, chitarra.

Verranno inoltre presentate le ceramiche, che riportano le poesie vincitrici, collocate sul muro pubblico che costeggia la strada che porta al borgo e il libro di poesie della seconda edizione.

Alle ore 18,00 Degustazioni a cura del Gruppo frazionale di Lavacchio.

L’Assessore alla Cultura Daniele Cornia, orgoglioso del progetto, dichiara: “Con la Seconda Edizione della Biennale di Poesia “Sui Muri di Lavacchio”, questo piccolo e incantevole borgo si arricchisce di nuova arte, rinnovando e ribadendo la sua unicità e la sua importanza turistico-culturale per il nostro territorio. alle opere di pittura della Biennale d’Arte si affiancheranno nuovamente le poesie selezionate tra le centinaia di quelle che hanno partecipato. Le parole si uniranno all’arte visiva all’interno di un borgo storico immerso nella natura. I doverosi ringraziamenti vanno al personale comunale che costantemente lavora affinchè sia possibile realizzare questi progetti di valorizzazione del territorio, e al PoesiaFestival che sostiene e supporta anche questa Seconda Edizione della Biennale di Poesia. C’è della bellezza tutt’intorno a noi e il nostro compito, come Amministrazione e come Ufficio Cultura, è quello di farla emergere e metterla a disposizione di chiunque voglia viverla”.

Un ringraziamento speciale va alla Ditta Inco – Industria Colori SpA per la stampa delle poesie su ceramica, al Direttivo Poesia Festival per la professionalità e dedizione, al Gruppo frazionale di Lavacchio che sostiene da anni le progettualità dell’Assessorato alla Cultura realizzate nel borgo e tutti i poeti partecipanti.

In caso di maltempo l’evento di terrà presso l’oratorio di Sant’Anna di Lavacchio.

Per Informazioni: UIT Ufficio Informazioni Turistiche tel. 0536 29964 – mail: biennalelavacchio@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it