Migliora la situazione viabilità a seguito delle frane e smottamenti nell’area collinare di Bologna. La nuova ordinanza del Comune dispone la riapertura da oggi di via della Trappola, via di Barbiano, via di Gaibola e via delle Torriane. La conclusione dei lavori di messa in sicurezza di via del Ravone è prevista per questo fine settimana, da lunedì 12 giugno la strada sarà aperta al traffico, con il limite dei 10 km/h, nel tratto dal civico 23 a fine strada.

Questa la situazione delle strade, ancora chiuse o con limitazioni, in zona colli aggiornata ad oggi: