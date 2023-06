“Pochi minuti fa ho saputo che ci ha lasciati Marco Marzani, un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nella vita pubblica di Scandiano. Vicesindaco di Scandiano dal 1995 al 2004 al fianco del Sindaco Lanfranco Fradici, era impegnato in politica già da giovanissimo: nel 1970 è stato eletto per la prima volta nel Consiglio Comunale, e di nuovo nel 1980 e nel 1985. Una persona davvero disponibile, pacata e paziente, con una grande passione per il suo lavoro, ho sempre ascoltato i suoi buoni consigli con attenzione. La sua è stata una vita spesa al servizio della comunità e delle istituzioni, e il suo ricordo rimane vivo nei suoi concittadini.

Un abbraccio ad Angela, Marisa, Giulia e Stefano.

Ci mancherai, Marco!”