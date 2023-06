Per la prima volta, l’archivio della Provincia di Modena partecipa ad Archivissima, il festival dedicato alla valorizzazione del patrimonio archivistico, dedicato quest’anno al tema del viaggio.

Venerdì 9 giugno 2023 per celebrare la Giornata Internazionale degli Archivi il Palazzo della Provincia sarà aperto al pubblico insieme agli altri istituti modenesi che aderiscono all’iniziativa, nell’ambito della sesta edizione di Archivissima, il festival nazionale dedicato alla valorizzazione del patrimonio archivistico, da giovedì 8 a domenica 11 giugno, in occasione della Giornata internazionale degli Archivi promossa dall’Ica (International Council of Archives).

Dalle ore 17 alle ore 21, al terzo piano della sede di viale Martiri della Libertà 34 sarà possibile visitare la mostra “In viaggio verso l’Appennino modenese: documenti e mappe dell’archivio storico della Provincia di Modena” con la presenza anche di un plastico dell’elettrovia Maranello-Pavullo.

Grazie a questa manifestazione, attraverso una commistione di linguaggi e media differenti il grande pubblico può venire a contatto con i patrimoni e le storie conservate negli archivi storici.

Oltre all’Archivio della Provincia di Modena aderiscono ad Archivissima 2023 con proprie iniziative altri Archivi facenti parte della rete di archivi di Modena, tra cui l’Accademia nazionale di scienze lettere e arti di Modena, l’Archivio Anmig Modena, l’archivio di Stato di Modena, l’archivio storico Bper banca, l’Archivio storico del Comune di Modena, l’archivio storico diocesano di Modena-Nonantola, il Centro documentazione donna, il Consorzio della bonifica Burana, la fondazione collegio San Carlo, l’istituto storico di Modena e il polo archivistico storico Unione terre di Castelli.