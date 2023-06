Torna martedì 13 giugno 2023 in via Guido Guinizelli la Festa dell’Antoniano: l’evento di strada pensato per celebrare il giorno di Sant’Antonio.

L’iniziativa animerà la via per l’intera la giornata – dalle 12 alle 22:30 – con tante attività, musicali e non solo, per i bolognesi di ogni età e stand gastronomici attivi a pranzo, merenda e cena.

Per l’occasione la mensa dell’Antoniano si trasferirà all’esterno, dunque, e a distribuire i pasti agli ospiti saranno i volontari di Antoniano, i dipendenti e, eccezionalmente, anche alcuni rappresentanti della Giunta e del Consiglio comunale.

Partenza alle ore 12, con l’intrattenimento musicale a cura di Laboratori Migranti; nel primo pomeriggio, protagonisti saranno i bimbi e le bimbe dei corsi dell’Antoniano; a seguire, alle 16.30 la tradizionale “Benedizione dei bambini” alla Basilica di Sant’Antonio, la processione per le vie del quartiere e alle 19.00 la Santa Messa.

Dalle 20.15 alle 22.30 di nuovo spazio alla musica con i Vecchioni di Mariele, il coro Le Verdi Note e in chiusura, alle 21.00, il concerto del Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni che ripercorrerà la storia dei suoi primi sessant’anni di vita e musica.

Un pensiero sarà rivolto alle popolazioni colpite dalla recente alluvione in Emilia-Romagna, a cui sarà devoluta una parte del ricavato degli incassi degli stand gastronomici, mentre il resto – come ogni anno – andrà a sostegno della rete delle mense di Operazione Pane.

L’appuntamento vuole essere l’occasione per condividere con tutta la città la missione dell’Antoniano che da circa settant’anni si occupa non solo di accoglienza, ma anche di intrattenimento – con la programmazione del Cinema Teatro, i corsi per bambini e lo Zecchino d’Oro – e di cura nei confronti dei più fragili, grazie al Centro Terapeutico e ai servizi sociali.

La Festa dell’Antoniano fa parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.

Appuntamento per tutti martedì 13 giugno all’Antoniano di Bologna in via Guido Guinizelli.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà comunque negli spazi al chiuso dell’Antoniano, tutti gli aggiornamenti saranno disponibili su www.antonianobologna.it.

Grazie al generoso contributo di diverse aziende del territorio che renderanno possibile l’evento.