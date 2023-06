Un motociclista 40enne è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 8 in via Fermi – SP47 nella zona industriale di Bagnolo in Piano. L’uomo, residente nel modenese, era in sella ad uno scooter che, per cause al vaglio, si è scontrato con un Suv.

Considerate le condizioni del motociclista, apparse subito molto gravi, oltre ad ambulanza ed automedica, il 118 ha inviato sul posto l’elisoccorso che, una volta stabilizzato, ha provveduto al trasporto del centauro all’Ospedale Maggiore di Parma, dov’è ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata. Illeso il conducente del suv.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Guastalla, che dovranno ricostruire la dinamica del sinistro, e la Polizia locale per deviare il traffico; il tratto di provinciale, infatti, è stato chiuso per consentire i soccorsi sanitari e gli accertamenti.