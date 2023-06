Colori brillanti, figure antropomorfe, semplici segni in bianco e nero. Sono solo alcuni degli stili e delle scelte artistiche candidati al contest creativo KINÒ Campus promosso dall’amministrazione comunale di San Cesario sul Panaro. Si è conclusa, allo scadere dello scorso 30 maggio, la finestra di tempo per l’invio di contributi al contest creativo dedicato a ragazze e ragazzi tra i 16 e i 24 anni. È scaduto il tempo per l’invio dei materiali ma il percorso del contest è tutt’altro che terminato.

Promosso dall’amministrazione comunale il contest rappresentava infatti l’ultima tappa di IDEAGIOVANI un processo di ascolto e coinvolgimento dei giovani cittadini avviato nel 2021. Le domande – guida del percorso si erano concentrate sulle esperienze quotidiane che ragazze e ragazzi potevano svolgere all’interno del paese, indagando bisogni, speranze, aspirazioni. A emergere con forza il desiderio di frequentare coetanei, sviluppare amicizie ma anche fare nuove esperienze sentendosi protagonisti. Prendeva così forma l’idea di uno spazio informale in cui sostare senza impegno, incontrarsi ma anche coltivare i propri interessi, frequentare un corso, acquisire una competenza. Dopo un’attenta valutazione le attenzioni si sono concentrate su un ex-cinema sito in pieno centro e non utilizzato. Quattro associazioni attive sul territorio – Centro culturale Almo, Filodrammatica Modesta Compagnia dell’Arte, Vivi San Ger e Accademia di Pan – si sono messe in gioco contribuendo a co-progettare KINÒ Campus un uso temporaneo dello spazio da sperimentare per i prossimi quattro anni e che combinerà funzioni aggregative con attività formative e creative. Un luogo dedicato all’arte nella sua accezione più ampia.

Lo spazio dell’ex – cinema, oggi in disuso, richiedeva così un rinnovamento, non solo degli ambienti ma anche della sua identità.

Il contest mirava quindi a co-costruire una nuova identità visiva valorizzando giovani creativi attivi sul territorio. Le tre categorie, murales, jingle e logo, sono state scelte per caratterizzare lo spazio nel suo insieme: per i suoi suoni, le sue pareti, la sua presenza online. Una sfida, quella di immaginare suoni e colori di uno spazio tutto da progettare, che ha visto mettersi in gioco diversi partecipanti. Il tema, l’impronta digitale, si offriva a una grande varietà di interpretazioni e stili ed è stato declinato sempre in maniera differente. Alcuni hanno optato per immagini asciutte, stilizzate in cui è il colore a fare da padrone, altri invece per progetti più densi in cui soggetti suonano, parlano, leggono occupando l’intero spazio murale disponibile.

Entro il 14 giugno tutti gli elaborati verranno esaminati e valutati da una giuria composta da tecnici, artisti e creativi di cui la metà sarà under 30. Un’ulteriore accortezza che mira a valorizzare il più possibile lo sguardo di ragazze e ragazzi. I vincitori di ogni categoria saranno poi invitati a partecipare a un workshop allo scopo di armonizzare le loro proposte senza snaturarle. Un lavoro “dietro le quinte” ma non per questo meno fondamentale per il futuro del KINÒ Campus.