Spazi rinnovati e resi più funzionali e strumentazione tecnologica potenziata e aggiornata, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’offerta per i cittadini. È già pronta per una nuova stagione di corsi e appuntamenti Makeitmodena, la Palestra digitale della città di Modena in cui è possibile “allenarsi” con l’informatica, l’elettronica e la tecnologia, partecipando a lezioni, eventi e laboratori, utilizzando dispositivi informatici digitali a disposizione degli iscritti.

Gli interventi nella struttura comunale di strada Barchetta 77, del valore di quasi 80mila euro, saranno presentati mercoledì 14 giugno in un appuntamento pubblico che costituirà anche l’occasione per riflettere sulla tecnologia unita alle opportunità offerte dai centri di aggregazione del territorio. All’iniziativa, in programma alle 18.30, parteciperanno anche l’assessora alla Smart City Ludovica Carla Ferrari e l’assessore alle Politiche giovanili Andrea Bortolamasi.

I lavori a Maketimodena, effettuati nelle ultime settimane, si sono sviluppati su diversi livelli. Innanzi tutto, all’interno è stata creata una nuova sala corsi, con uno spostamento di 15 postazioni da altri spazi e l’aggiunta di nove ulteriori box, per complessive 24 postazioni che compongono l’aula principale in cui si sviluppano le lezioni, in futuro aperte quindi a un numero maggiore di iscritti. Mentre l’ex sala corsi, liberata dalle postazioni informatiche, è stata trasformata in un laboratorio 3D, col collocamento di cinque stampanti che permetteranno di sperimentare le attività di realizzazione di oggetti, appunto, in tre dimensioni.

Uscendo all’esterno, l’area cortiliva è stata riqualificata e attrezzata con una tettoia; inoltre, assieme al posizionamento di un nuovo cancello d’ingresso, che consente ora l’accesso anche da via Emilia ovest, è stato installato un nuovo impianto di illuminazione. Queste migliorie, che hanno reso fruibile l’area esterna, renderanno lo spazio più polifunzionale e aperto alle realtà del quartiere, nell’ottica di ampliare l’offerta di luoghi di socialità e aggregazione per i giovani.

L’intervento, per complessivi 79.920 euro, ha beneficiato di un contributo regionale di 55.920 euro per la realizzazione di interventi di sviluppo e qualificazione di spazi di aggregazione giovanile, mentre il Comune ha investito 24mila euro di risorse proprie.

I corsi alla Palestra digitale, dove vengono proposti diversi progetti di alfabetizzazione digitale rivolti a bambini, adolescenti fino agli anziani che fanno pratica con l’informatica assistita, riprenderanno in ottobre.

Approfondimenti online sul sito www.comune.modena.it/makeitmodena.