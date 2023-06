Modena continua con le celebrazioni della Terra dei Motori anche dopo il Motor Valley Fest, con il passaggio in città e nel centro storico, giovedì 15 giugno, della rievocazione storica Mille Miglia, giunta alla 41esima edizione, e con una tre giorni di iniziative in piazza Roma, da venerdì 16 a domenica 18 giugno, per il 25esimo anniversario della casa automobilistica modenese Pagani Automobili.

In particolare, giovedì 15 giugno, la terza tappa della Mille Miglia vede le auto d’epoca partire da Siena e transitare a Modena dalle 18 in poi, dopo il passaggio a Pistoia e al Passo dell’Abetone, per poi proseguire per Reggio Emilia e arrivare a Parma. In città, in particolare, il percorso della manifestazione, con provenienza da Formigine, interesserà le vie Giardini, Muratori, Trento Trieste, largo Garibaldi, Emilia centro, piazza Torre, piazza Grande, corso Duomo, Emilia centro, Berengario, Bono da Nonantola, con ingresso al Novi Sad, dove verrà effettuato il controllo orario. Il corteo proseguirà in uscita da Modena percorrendo viale Monte Kosica, Storchi, via Zucchi ed Emilia ovest in direzione Reggio Emilia. Durante la manifestazione potranno essere adottate deviazioni o sospensioni alla circolazione stradale ritenute necessarie per lo svolgimento della manifestazione e per la sicurezza della circolazione stradale.

Nella stessa giornata di giovedì 15 giugno, inoltre, per consentire l’allestimento dell’evento di Pagani Automobili, in via III Febbraio verrà vietata la sosta dalle 7 alle 13 e sospesa la circolazione dalle 9 alle 12.30. Gli stessi provvedimenti, nei medesimi orari, saranno adottati lunedì 19 giugno per consentire le operazioni di rimozione a fine manifestazione. In occasione dell’evento anche il trasporto pubblico locale subirà variazioni di percorso.

Da venerdì 16 a domenica 18 giugno, infatti, piazza Roma a Modena ospiterà un’esposizione dei 25 modelli dell’azienda automobilistica modenese, uno per ogni anno di attività, che hanno segnato la storia del brand Pagani. L’iniziativa prevede musica, spettacoli di video mapping (proiezioni sugli edifici), eventi privati e pubblici, oltre al concerto gratuito di Mario Biondi, nella serata di venerdì 16 giugno.