Flavia Franzoni, la moglie di Romano Prodi, è morta a 76 anni. Lo ha annunciato l’ufficio stampa dell’ex presidente del Consiglio in una nota. “Con enorme dolore – si legge -, il Presidente Romano Prodi, insieme ai suoi figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia, annuncia che oggi, all’improvviso, si è spenta sua moglie, Flavia Franzoni“.

Franzoni è morta mentre si trovava in viaggio con il marito e alcuni amici su un sentiero francescano in Umbria. È caduta all’improvviso, forse a causa di un malore, mentre stava passeggiando.

******

“Apprendiamo con grande dolore della scomparsa della Professoressa Flavia Franzoni. Esprimo a nome della città e mio personale il più profondo cordoglio a Romano Prodi, ai figli e a tutta la sua famiglia, agli amici e a tutti quelli che hanno avuto in questi anni il privilegio di conoscerla, di condividere con lei l’impegno a fianco degli ultimi. Il suo contributo è stato molto importante per un’idea di città più inclusiva. E’ una grandissima perdita per la nostra comunità.

Caro Romano vi siamo vicini in questo momento di profondo dolore”. Così il Sindaco di Bologna, Lepore.

******

L’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi, in queste ore a Roma per impegni Cei, appena appresa la notizia della morte di Flavia Franzoni Prodi, esprime a nome della Chiesa di Bologna vicinanza nella preghiera, cordoglio e partecipazione al dolore del marito Romano Prodi, dei figli e della famiglia.

******

“Esprimo le mi più sincere condoglianze al Prof. Romano Prodi per la perdita della moglie Flavia Franzoni”.

Marta Evangelisti, Capogruppo di FDI Regione Emilia Romagna

******

“È con grande dolore che ho appreso la notizia della scomparsa di Flavia Franzoni. Una personalità di altissimo profilo, grande umanità, cultura ed intelligenza. Alla sua famiglia tutte le mie condoglianze”. Così Andrea De Maria, deputato PD.

On. Andrea De Maria, Camera dei Deputati

******

“Tutto il gruppo consiliare di FDI del Comune di Bologna esprime sincere condoglianze al Prof. Romano Prodi per la perdita della moglie Flavia Franzoni”.

******

“Sono vicino al presidente Romano Prodi per l’improvvisa scomparsa di sua moglie Flavia, persona di grandissima cultura che anche con il suo lavoro di studiosa e docente universitaria si è impegnata tutta la vita a favore di un welfare che fosse realmente in grado di aiutare i più bisognosi. Aveva sempre gli ultimi nel cuore, nella convinzione che solo una società meno diseguale potesse essere giusta”.

Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ricorda così Flavia Franzoni esprimendo il suo cordoglio al marito Romano Prodi e a tutta la sua famiglia.

Flavia Franzoni, che era stata docente di Scienze politiche all’Università di Bologna, “godeva – ha ricordato ancora il sindaco – di grande stima per le sue battaglie civili ed era da ammirare anche per la sobrietà che ha sempre saputo mantenere”.

******

“Sincero cordoglio per la scomparsa della Prof.sa Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi a cui porgo le mie sincere condoglianze”.

Galeazzo Bignami, Viceministro Infrastrutture e Trasporti

******

“Con grande e profonda tristezza apprendo della morte di Flavia Franzoni, una donna straordinaria e una professionista capace di esprimere competenze e umanità in ambito sociale ed educativo, sempre disponibile ad approfondire questi temi nelle nostre comunità locali. Ricordo le tante volte nelle quali da sola o assieme al marito Romano Prodi è venuta a Scandiano a parlare e a confrontarsi sull’educazione, sui sistemi pedagogici, sui servizi alla persona, con uno sguardo sempre attento e sensibile alle fasce più fragili della popolazione. Esprimo tutta la mia vicinanza all’amico Romano Prodi, ai figli, alla famiglia, per la tremenda perdita che ha investito tutti loro”.

Regione Emilia-Romagna, Assessorato Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca

******