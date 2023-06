Da domani, mercoledì 14 giugno, a domenica 18 giugno arriva per la prima volta in Italia VARIOUS VOICES, il principale festival internazionale dei cori LGBTQ+ che colora le strade della città di Bologna con i colori dell’arcobaleno.

Una grande festa che coinvolge più di 3500 coristi, per un totale di 105 cori da 20 nazioni provenienti dall’Europa e da tutto il mondo che cantano e suonano in 5 splendide giornate estive piene di musica e spettacoli nella città della musica UNESCO.

Il festival tocca alcuni luoghi simbolo della città emiliana, come Piazza Maggiore (che ospita il Gran Galà del 16 giugno), Teatro Auditorium Manzoni, Arena del Sole, Teatro Duse, Oratorio San Filippo Neri, DumBO – VV Village (nel quale si tiene le cerimonia di apertura e chiusura del festival), MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna e Museo e biblioteca internazionale della musica di Bologna.

Le porte medievali di Bologna si spalancano davanti alla musica permettendo ai partecipanti di scoprire una città ricca di sorprese e ancora più bella con i colori e le luci del pride. Un grande arcobaleno dove ogni zona della città prende colore e rappresenta le bellezze e le diversità di Bologna.

Various Voices partecipa al Bologna Portici Festival nell’ambito di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.