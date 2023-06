Ieri pomeriggio il proprietario di un terreno sito in zona Canali ha allertato il 113 segnalando l’intrusione all’interno di una baracca in legno posta sul terreno, la baracca risultava avere la finestra rotta.

Sul posto gli operatori delle Volanti prendevano contatti con l’88enne proprietario del terreno il quale dichiarava che, giunto alla baracca usava come rimessa per recuperare alcuni attrezzi che gli servivano a casa, si era accorto che la finestra era stata danneggiata e qualcuno si era introdotto senza però portare via nulla.

Gli operatori delle Volanti, quindi, effettuavano un controllo dell’area durante il quale rinvenivano alcune cassette contenenti numerosi bicchieri di plastica trasparente, con all’interno degli stessi delle piantine. Venivano inoltre trovate altre piantine già interrate, che venivano estratte e portate insieme alle altre preso gli uffici della Questura per essere analizzate.

Le piante hanno le caratteristiche della cannabis ma dato lo stato ancora preliminare dello sviluppo, no è stato possibile effettuare immediatamente test speditivi per accertarne la tipologia. In ogni caso tipologia e quantità fanno presumere si tratti di coltivazione per uso personale. All’esito dei necessari accertamenti, le piantine sono state sequestrate.