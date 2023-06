Fine settimana senz’auto, anche di notte. Dalla montagna a Bologna, e viceversa. Da venerdì 16 giugno inaugura il nuovo servizio notturno su gomma che ogni week end permetterà di spostarsi lungo le linee Bologna-Porretta, Bologna-San Benedetto, Bologna-Vignola e Bologna-Poggio Rusco.

Si tratta di una delle misure previste dal Protocollo di Intesa per lo sviluppo del Servizio ferroviario metropolitano di Bologna (Sfm), siglato tra Regione, Città Metropolitana e Comune di Bologna.

L’intesa, grazie a 12 milioni di euro l’anno di risorse regionali, punta a offrire a viaggiatori, pendolari e turisti, oltre al servizio notturno, un potenziamento nel breve e medio termine dei servizi ferroviari di carattere metropolitano e la realizzazione del primo servizio passante lungo le direttrici che collegano il capoluogo alla montagna.

“Abbiamo pensato prima di tutto di rispondere alle esigenze dei viaggiatori, in particolare dei giovani e dei turisti che si spostano maggiormente la sera e nei week end- afferma l’assessore alla Mobilità e Turismo, Andrea Corsini- e di rendere anche più attrattivo l’intero bacino bolognese. Un incentivo per preferire il trasporto pubblico locale al mezzo privato e un duplice obiettivo: migliorare la qualità dell’aria in città e garantire condizioni di sicurezza a chi viaggia, riducendo il rischio di incidenti che purtroppo aumentano proprio nei fine settimana”.

Se la sperimentazione, messa a punto nell’ambito delle azioni previste dal Sfm grazie alla collaborazione con Città metropolitana, Comune di Bologna e Trenitalia-Tper, sarà apprezzata dai viaggiatori, già da dicembre 2024 potrà essere messa a regime con servizi ferroviari notturni strutturati sulle quattro linee.

“Bologna non finisce a Bologna – spiega la consigliera metropolitana al Progetto Servizio Ferroviario Metropolitano, Simona Larghetti -. Far muovere le persone nel weekend anche in tarda serata con il trasporto pubblico era uno degli obiettivi principali delle nostre politiche metropolitane per la mobilità sostenibile. Partiamo con i bus per arrivare ai treni notturni per rendere possibile la socialità e la vita culturale da Bologna ai comuni della Città metropolitana, in particolare quelli montani e pedemontani, che sono sempre stati meno collegati e che hanno sofferto finora della mancanza di un servizio notturno. Le giovani e i giovani in particolare devono poter vivere e magari rimanere a vivere nei loro territori nella consapevolezza di potersi muovere in libertà e con costi ridotti”.

Gli orari del servizio bus notturno

Linea Bologna-Porretta Terme

Venerdì e sabato partenza da Porretta Terme alle 22.20 e alle 23.20 con arrivo a Bologna alle 00.00 e alle 01.00.

Sabato e domenica partenza da Bologna alle 00.20 e alle 01.20 con arrivo a Porretta alle 02.00 e alle 03.00.

Linea Bologna – San Benedetto val di Sambro

Venerdì e sabato partenza da San Benedetto alle 22.30 e alle 23.30 con arrivo a Bologna alle 00.10 e alle 01.10.

Sabato e domenica partenza da Bologna alle 00.20 e alle 01.20 con arrivo a san benedetto alle 02.00 e alle 03.00.

A causa dell’interruzione della SP37 causata dalle alluvioni, i bus notturni percorreranno l’A1 da Bologna fino a Sasso Marconi e poi percorreranno la SP325. Serviranno le località di Monzuno/ Vado, Grizzana, San Benedetto.

Linea Bologna – Vignola

Venerdì e sabato partenza da Vignola alle 23 e alle 00.00 con arrivo a Bologna alle 00.15 e alle 01.15.

Sabato e domenica partenza da Bologna alle 00.20 e alle 01.20 con arrivo a Vignola alle 01.32 e 02.32.

Linea Bologna – Poggio Rusco

Venerdì e sabato partenza da Poggio Rusco alle 22.20 e alle 23.20 con arrivo a Bologna alle 00.10 e alle 01.10.

Sabato e domenica partenza da Bologna alle 00.20 e alle 01.20 con arrivo a Poggio Rusco alle 01.50 e alle 02.50.

Maggiori informazioni sulle fermate al link: https://www.trenitaliatper.it/s/servizi-bus-sostitutivi?language=it.