NAPOLI (ITALPRESS) – “Ho il piacere di annunciare che, dopo averlo conosciuto e frequentato durante gli ultimi 10 giorni, il signor Rudi Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli. A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo!”. Con queste parole, su Twitter, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis annuncia il successore di Luciano Spalletti. Il tecnico francese, dunque, torna in Italia: ha allenato la Roma dal giugno 2013 al gennaio 2016. In carriera ha allenato anche Saint Etienne, Dijon, Le Mans, Lille, Marsiglia, Lione e Al Nassr.

