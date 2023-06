Il Comune ha approvato la prima graduatoria dei nidi d’infanzia per il prossimo anno educativo 2023/2024: su 2.026 domande valide presentate, 1.401 hanno avuto risposta positiva (69,15%). All’approvazione della graduatoria, elaborata sulla base dei punteggi attribuiti ai diversi parametri previsti (carichi familiari, lavorativi e situazione economica), è associata l’assegnazione dei posti disponibili nei nidi comunali e in quelli privati la cui convenzione prevede l’assegnazione attraverso la graduatoria comunale.

Restano ancora in lista d’attesa 617 bambini e bambine, circa 60 in meno rispetto alla prima graduatoria dell’anno scorso: 79 per il Quartiere San Donato-San Vitale, 101 a Borgo Panigale-Reno, 119 a Navile, 78 a Porto-Saragozza, 100 a Santo Stefano e 140 a Savena. Risultano non richiesti e ancora disponibili 98 posti (di cui 35 part-time e 26 Spazio Bambino).

Come negli anni passati, per effetto delle rinunce al servizio, molto numerose per questa fascia di età, è prevedibile che la lista d’attesa nei nidi diminuisca progressivamente nei prossimi mesi: nel corso dell’anno educativo 2022/2023, infatti, a fronte di una lista di attesa in prima graduatoria di 673 bambine e bambini, ad agosto la stessa si era ridotta a 486, a settembre era passata a 449 per arrivare poi a 177 a febbraio 2023.

Per l’anno educativo 2023/2024, l’offerta complessiva del sistema integrato pubblico-privato dei servizi 0-3 conta, in totale, 3.924 posti totali, di cui 2.879 da graduatoria comunale (74%) e 1045 da privati convenzionati (26%). Questi numeri arrivano a coprire, indicativamente, oltre il 48% dell’utenza potenziale del servizio, quindi ben al di sopra della soglia del 45% fissata dal consiglio europeo alla fine del 2022 come obiettivo da raggiungere entro il 2030 per la diffusione di asili nido e di servizi per la prima infanzia (0-3 anni).

Oltre ai 2.879 posti offerti dai nidi comunali, nei 33 nidi privati convenzionati i posti sono 712, di cui 60 ancora liberi. Negli altri servizi educativi 0-3 anni convenzionati con calmieramento delle tariffe (22 piccoli gruppi educativi e 10 sezioni primavera), i posti sono 333, di cui 63 ancora liberi. Considerando anche questi servizi, per l’anno educativo 2023/2024 i posti totali a tariffa agevolata in strutture convenzionate 0-3 sono 1.045, di cui a oggi 123 ancora disponibili.

Nonostante il calo delle nascite abbia comportato una riduzione dell’utenza potenziale rispetto all’anno educativo 2019/20 di circa 900 bambine e bambini, la richiesta del servizio rimane sempre alta:

bando nidi 19/20: 2.061 nuove domande;

bando nidi 20/21: 1.961 nuove domande;

bando nidi 21/22: 2.059 nuove domande;

bando nidi 22/23: 2.163 nuove domande;

bando nidi 23/24: 2.026 nuove domande.

Si conferma, inoltre, da parte dell’amministrazione comunale, la volontà di investire su nuovi nidi, sia a gestione diretta che in concessione, favorendo inoltre lo sviluppo di ulteriori progetti per la fascia 0-3 anni, quali i Piccoli Gruppi Educativi.

Tra i lavori in partenza tra la fine del 2023 e l’anno 2024: la realizzazione del nuovo nido al Fossolo in via Barbacci (Savena), la ricostruzione del nido Cavazzoni (Savena), la costruzione di un nuovo nido nel Quartiere Navile e del polo 0-6 Marzabotto in via Monterumici (Porto-Saragozza), la realizzazione del nuovo polo 0-6 in via Menghini (Borgo Panigale–Reno).

“La domanda di posti nido rimane costante nonostante il calo demografico, segno di dinamicità della società bolognese” – afferma Daniele Ara, assessore alla Scuola del Comune di Bologna. “Pur già soddisfacendo gli obiettivi di Barcellona 2030 della Ue per la copertura dei servizi zero-sei, continua impegno dell’amministrazione per aumentare l’offerta con gli investimenti del Pnrr per nuove strutture comunali, nuovi nidi in concessione, nuovi Piccoli Gruppi educativi e un’importante offerta di servizi conciliativi”.

Nido a luglio: richiesto da oltre il 63% dell’utenza già frequentante

Sono 1.805 i bambini e le bambine di tutti i servizi con accesso da graduatoria comunale, sia comunali a gestione diretta sia concessioni/convenzioni da graduatoria e Filonido Aziendali, e sezioni di nido presso le scuole Pezzoli e Roselle, che hanno richiesto di frequentare la prima settimana, 1.803 la seconda settimana e 1.680 la terza settimana. La frequenza a luglio è prevista nel proprio nido, senza accorpamenti tra strutture.